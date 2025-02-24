В МИД России высказались о мирном плане Трампа по Украине

Понимания того, что представляет собой «мирный план» президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, после проведения российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде не появилось.
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