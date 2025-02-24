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  • саша пупкин
    ООоо тогда сразу и 18й принимайте оптом проще)))Каллас высказалас...
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    Ну а что вы хотели от опущеного???Трампа обвинили в...
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    ничего они не ошиблись!!! очередное предательство!!Сербия ошибочно п...

В МИД России высказались о мирном плане Трампа по Украине

В МИД России высказались о мирном плане Трампа по Украине

Понимания того, что представляет собой «мирный план» президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, после проведения российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде не появилось.

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