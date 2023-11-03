Мобильная стратегия Warcraft Rumble стала официально доступна Свершилось! Мечта мн...

Мобильная стратегия Warcraft Rumble стала официально доступнаСвершилось! Мечта многих фанатов вселенной Warcraft была воплощена в жизнь (хоть и странным образом) и теперь любимые герои всегда будут вместе с вами – прямо на экранах смартфонов.