Прибыль Tesla во 2 квартале упала более чем на 40%

Прибыль Tesla во втором квартале упала более чем на 40% по сравнению с прошлым годом, поскольку компания-производитель электромобилей столкнулась как с усилением конкуренции со стороны известных автопроизводителей, так и с замедлением общего роста продаж электромобилей.
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