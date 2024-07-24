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Новости экономики России

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Прибыль Tesla во 2 квартале упала более чем на 40%

Прибыль Tesla во втором квартале упала более чем на 40% по сравнению с прошлым годом, поскольку компания-производитель электромобилей столкнулась как с усилением конкуренции со стороны известных автопроизводителей, так и с замедлением общего роста продаж электромобилей.

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