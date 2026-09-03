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Актёр Никита Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей из-за фигур на маркетплейсах

Актёр Никита Джигурда подал иск на 500 тысяч рублей из-за фигур на маркетплейсах

Российский актёр театра и кино, а также сценарист и кинорежиссёр Никита Джигурда обратился в суд с иском, в котором потребовал взыскать 500 тыс.

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