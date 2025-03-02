Эти голоса вы слышите в своей голове с самого детства. Но, спорим, не скажете, чьи они, даже если вам заплатить (и даже если мы вам заплатим)! фото: мультфильм «Ну, погоди!», 6-й выпуск, режиссер Вячеслав КотеночкинЭтот тест мы поставили не с кондачка, а по поводу — в честь дня рождения замечательной советской артистки! Она сыграла в небольшой, но могучей кучке отличных, знаменитых и всеми любимых фильмов во времена СССР.