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Очень сложный тест: 10 самых смешных персонажей советских мультфильмов — какие знаменитые актеры их озвучили?

Очень сложный тест: 10 самых смешных персонажей советских мультфильмов — какие знаменитые актеры их озвучили?

Эти голоса вы слышите в своей голове с самого детства. Но, спорим, не скажете, чьи они, даже если вам заплатить (и даже если мы вам заплатим)! фото: мультфильм «Ну, погоди!», 6-й выпуск, режиссер Вячеслав КотеночкинЭтот тест мы поставили не с кондачка, а по поводу — в честь дня рождения замечательной советской артистки! Она сыграла в небольшой, но могучей кучке отличных, знаменитых и всеми любимых фильмов во времена СССР.

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