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Курские новости

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Средняя зарплата в Курской области выросла до 86 859 рублей

Средняя зарплата в Курской области выросла до 86 859 рублей

В июне средняя зарплата в Курской области достигла 86 859 рублей, больше всего зарабатывают в табачной промышленности и металлургии — свыше 158 тысяч рублей.

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