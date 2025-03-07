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Стратегический криптовалютный резерв США будет пополняться только биткоин...

Стратегический криптовалютный резерв США будет пополняться только биткоин...

Стратегический криптовалютный резерв США будет пополняться только биткоинами, как постановил ТрампК концу недели президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал обещанный указ о формировании стратегического криптовалютного резерва.

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