Стратегический криптовалютный резерв США будет пополняться только биткоин...

Стратегический криптовалютный резерв США будет пополняться только биткоинами, как постановил ТрампК концу недели президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал обещанный указ о формировании стратегического криптовалютного резерва.
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