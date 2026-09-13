Си пригласил «бриксчан» к себе на следующий год

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита БРИКС в Нью-Дели. Его слова приводит агентство «Синьхуа».
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