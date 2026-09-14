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Аргументы недели

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Охота на призраков с памперсом наготове: польское ПВО пообещало уничтожать всё, что почудится со страху перед российскими военными тенями

Охота на призраков с памперсом наготове: польское ПВО пообещало уничтожать всё, что почудится со страху перед российскими военными тенями

Польское военное ведомство выдало на-гора очередную стратегическую сенсацию. Замминистра национальной обороны Цезарий Томчик торжественно объявил: оперативный командующий отдал приказ сбивать абсолютно всё, что посмеет пересечь «священное» польское воздушное пространство.

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