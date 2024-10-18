IT-эксперт Кусков отметил высокий уровень безопасности банковских приложений для хранения биометрии

Одними из самых надежных сервисов для биометрических данных являются банковские приложения. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Ридусом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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