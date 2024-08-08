В ходе проведения СВО погиб доброволец из Калужской области

Глава администрации Козельского района Елена Слабова сообщила о гибели в ходе специальной военной операции местного жителя Алексея Сергеевича СавинаГлава администрации Козельского района Елена Слабова сообщила о гибели в ходе специальной военной операции местного жителя Алексея Сергеевича Савина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)