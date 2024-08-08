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Калужские новости

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В ходе проведения СВО погиб доброволец из Калужской области

В ходе проведения СВО погиб доброволец из Калужской области

Глава администрации Козельского района Елена Слабова сообщила о гибели в ходе специальной военной операции местного жителя Алексея Сергеевича СавинаГлава администрации Козельского района Елена Слабова сообщила о гибели в ходе специальной военной операции местного жителя Алексея Сергеевича Савина.

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