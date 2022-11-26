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Катар едет "домой", Уэльс на волоске от вылета: что произошло за день на ЧМ по футболу

Катар едет "домой", Уэльс на волоске от вылета: что произошло за день на ЧМ по футболу

Определилась первая сборная, которая точно покидает чемпионат мира Как верно подметил в своем Telegram-канале журналист Василий Уткин, "Катар прекрасный хозяин: ушел спать первым, но оставил дом гостям - с накрытыми столами, музыкой и танцами".

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