Замгубернатора ХМАО Ислаев стал «Почетным строителем России» без необходимого строительного опыта и стажа

Министерство строительства и ЖКХ РФ наградило заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азата Ислаева знаком «Почетный строитель России» притом, что чиновник не соответствует критериям, предусмотренным положением о ведомственной награде.
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