Колосков назвал уникальным достижением пента-трик Кассьерры в ворота "Ахмата"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил уникальность пента-трика колумбийского нападающего петербургского "Зенита" Матео Кассьерры в матче против грозненского "Ахмата" (5:1).
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