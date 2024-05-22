Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Инфляция в Великобритании приближается к целевому показателю Банка Англии

В апреле уровень инфляции в Великобритании приблизился к целевому показателю Банка Англии в 2%, что открывает путь к снижению ставок в ближайшие месяцы, хотя цены на услуги продолжают расти такими темпами, что обеспокоят политиков.

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