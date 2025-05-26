Взорвется или загорится: что нельзя оставлять в машине летом

Летом температура в салоне стоящей на солнце машины может подняться до +70°C. Поэтому оставлять в авто зарядки, телефоны, пауэрбанки и другую технику опасно, рассказал руководитель «Рольф Автогарант» Алексей Крюков.
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