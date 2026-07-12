По данным ЦГМС в Волгоградской области 12 июля: Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
По данным ЦГМС в Волгоградской области 12 июля: Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы.
Свежие комментарии