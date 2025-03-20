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Царьград

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"Спокойнее не будет": Новая попытка прорыва границы. Пинчук назвал способ раз и навсегда решить проблему

"Спокойнее не будет": Новая попытка прорыва границы. Пинчук назвал способ раз и навсегда решить проблему

Противник продолжает попытки вторжения через границу Белгородской области, начавшиеся ещё 18 марта. Сообщается о полуокружении одного из населённых пунктов - судя по всему, враг планирует массированный штурм, предполагают военкоры.

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Комментарии
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Traveller
А когда, в какие годы была проведена такая &quot;модернизация&quot; погранвойск? Что-то мне подсказывает, что уже после 2000 года...
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