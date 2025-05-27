Криптовалюта цена на сегодня в долларах и тренды

Криптовалюта: цена на сегодня в долларах и что влияет на её динамику Криптовалюты уже давно перестали быть просто технологическим экспериментом, превратившись в глобальный финансовый инструмент, который привлекает миллионы инвесторов.
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