МОСИНФОРМ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСИНФОРМ

126 подписчиков

МФППиП привлек более 90 млрд рублей в фармотрасль за четыре года

МФППиП привлек более 90 млрд рублей в фармотрасль за четыре года

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) за четыре года работы программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам помог привлечь в фармацевтическую отрасль более 90 миллиардов рублей инвестиций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии