МФППиП привлек более 90 млрд рублей в фармотрасль за четыре года

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) за четыре года работы программы компенсации процентов по инвестиционным кредитам помог привлечь в фармацевтическую отрасль более 90 миллиардов рублей инвестиций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии