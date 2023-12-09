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Парламентская газета

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Володин поздравил МИА «Россия сегодня» с 10-летием

Володин поздравил МИА «Россия сегодня» с 10-летием

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил поздравительную телеграмму генеральному директору Международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Кисилеву по случаю 10-летия организации, текст документе есть в распоряжении у «Парламентской газеты».

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