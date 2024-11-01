Лавров осудил Турцию за вооружение Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью турецкому изданию Hurriyet заявил, что военно-техническое сотрудничество Турции с Украиной вызывает недоумение при стремлении Анкары к посредничеству в российско-украинском конфликте.
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