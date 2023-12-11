Писатель Быков*: когда убивают русских, мне обидно, но претензий к Украине нет

ШКИПЕР

« « Я возвращаться собираюсь. Я точно совершенно вернусь, моих студентов там [в России] много. Я знаю, что они все воспринимают адекватно, конечно, я вернусь. Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе», — сказал Быков .» Эта жирная тварь хочет вернуться в Россию ?