Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с писателем Дмитрием Быковым* (признан в РФ иноагентом) от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.
Писатель Быков*: когда убивают русских, мне обидно, но претензий к Украине нет
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ШКИПЕР
« « Я возвращаться собираюсь. Я точно совершенно вернусь, моих студентов там [в России] много. Я знаю, что они все воспринимают адекватно, конечно, я вернусь. Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе», — сказал Быков .» Эта жирная тварь хочет вернуться в Россию ?
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16 час.
Валентин Щербаков
Такого остервенелого подонка как жидёнок Зильбертруд, надо расстреливать на месте......
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15 час.
Леонид Попивняк
...а как называется кастрированный хряк????....боров????))))))))
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11 час.
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