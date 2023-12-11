Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Писатель Быков*: когда убивают русских, мне обидно, но претензий к Украине нет

Писатель Быков*: когда убивают русских, мне обидно, но претензий к Украине нет

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с писателем Дмитрием Быковым* (признан в РФ иноагентом) от лица руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

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Комментарии
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ШКИПЕР
«  « Я возвращаться собираюсь. Я точно совершенно вернусь, моих студентов там [в России] много. Я знаю, что они все воспринимают адекватно, конечно, я вернусь. Но до этого я хотел бы все-таки побывать в Одессе», — сказал Быков .»  Эта жирная тварь хочет вернуться в Россию ?
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16 час.
Валентин Щербаков
Такого остервенелого подонка как жидёнок Зильбертруд, надо расстреливать на месте......
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15 час.
Леонид Попивняк
...а как называется кастрированный хряк????....боров????))))))))
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