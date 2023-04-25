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Победа «Спартака» 4:3 над «Краснодаром», убыток «Зенита», Овечкин на столетии ФК «Динамо», фиаско «Аль-Насра» Роналду и другие новости

1. В московском триллере «Спартак» вырвал победу у «Краснодара» (4:3) в заключительном матче 24-го тура чемпионата России.

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