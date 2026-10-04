Леонид Ярмольник рассказал о скромных доходах за 50 лет в кино

Актер Леонид Ярмольник поделился с РИА Новости опытом 50-летней карьеры в кино, отметив, что в советский период актеры получали небольшие гонорары.
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