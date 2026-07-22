💡Ряд улиц и домов в Симферополе 23 и 24 июля останется без света По информации «Крымэнерго», в график отключения элеткроэнегрии внесли изменения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡Ряд улиц и домов в Симферополе 23 и 24 июля останется без света По информации «Крымэнерго», в график отключения элеткроэнегрии внесли изменения.