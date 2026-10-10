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FiNE NEWS

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Стамбульский житель: как страх перед здоровьем превратил жизнь в бесконечную гонку по больницам

Представьте себе человека, который за год посещает больницу 337 раз. Это не опечатка, а реальность, с которой столкнулся житель Стамбула.

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