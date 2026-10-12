Аналитики F6 исследовали утечки баз данных российских компаний в третьем квартале 2026 года

Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 за период январь–сентябрь 2026 года зафиксировали 119 случаев публикации баз данных российских компаний в открытом доступе, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (198 публикаций).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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