Аналитики F6 исследовали утечки баз данных российских компаний в третьем квартале 2026 года

Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 за период январь–сентябрь 2026 года зафиксировали 119 случаев публикации баз данных российских компаний в открытом доступе, что на 40% меньше, чем за аналогичный период 2025 года (198 публикаций).