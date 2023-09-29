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Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России: “Пожертвования прекратились”

Исинбаева закрыла свой благотворительный фонд в России: “Пожертвования прекратились”

В социальных сетях активно обсуждается закрытие благотворительного фонда Елены Исинбаевой, известной спортсменки и двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом.

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Комментарии
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Михаил А
Пардон,а для чего открывался,,для заработка?  Не понятно мне или наоборот,заработали запланированное и баста?
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13 час.
Г
ГОСТ
В идеале всё сказано словом &quot;благотворительный&quot;. А по факту,  хз.
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5 час.

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