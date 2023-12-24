В дни фестиваля «Русское Рождество» в Шуе ограничат движение транспорта

Устроители рассказали, где гостям оставить свои машины и как добраться в центр города.Во время фестиваля «Русское Рождество» в городе Шуя Ивановской области с 6 по 8 января будет временно ограничено движение транспорта, предупредили организаторы.
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