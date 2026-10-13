10 типов работы, которая не исчезнет никогда

Пришло время серьезно обеспокоиться о своем будущем, причем о ближайшем. Автоматизация производства, глобализация, быстрые темпы технического роста буквально уничтожают рабочие места: зачем держать человека там, где эффективно и дешево справится с задачей робот? По счастью, создается примерно столько же новых мест, сколько и уничтожается.