Глава Правительства подписал постановление об индексации соцвыплат с февраля на 9,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что российское Правительство утвердило постановление об увеличении более 40 социальных выплат на 9,5% с 1 февраля, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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