Снова под ударом Wildberries, теперь в Волгограде

Ольга Моргаченко

запад будет производить все больше БПЛА для хохлов! Если кардинально эту проблему не решить будет еще хуже. необходимо припугнуть запад или жахнуть по местам производства БПЛА у них. Обкатятся но не нападут . Ядерное оружие сдержит