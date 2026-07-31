Атаки беспилотников ВСУ вынуждают компанию искать убежища в Казахстане Роман Злобин Фото: Belkin Alexey/news.
Снова под ударом Wildberries, теперь в Волгограде
Комментарии
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Ольга Моргаченко
запад будет производить все больше БПЛА для хохлов! Если кардинально эту проблему не решить будет еще хуже. необходимо припугнуть запад или жахнуть по местам производства БПЛА у них. Обкатятся но не нападут . Ядерное оружие сдержит
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1 м.
bobmihal Krylov
Мужика обидела, голым оставила, вот мужинек и мстит! Что тут не понятного!
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1 м.
Игорь Человек
Хороший хозяин строит у себя и бережно нажитое-построенное хранит. А не кормит не понятного соседа.
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1 м.
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