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Всё о женщинах

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Новую спортивную форму Nike и Skims обругали в сети фразой «они ненавидят женщин»

Новую спортивную форму Nike и Skims обругали в сети фразой «они ненавидят женщин»

Производитель спортивной одежды Nike и бельевой бренд Skims, создательницей которого является американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян, запустили новую совместную коллекцию формы и подверглись критике в сети.

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