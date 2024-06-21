«Зараза к заразе не липнет»: выяснилось, почему некоторые люди не заболевают ковидом

Наверное, и среди ваших знакомых есть те, кого не зацепил ковид. Причем эти люди не пересиживали пандемию в бункере, а работали рядом с повально заражающимися, ухаживали за заболевшими близкими, ездили в общественном транспорте, даже не всегда в маске, но при этом не заболели.