«Зараза к заразе не липнет»: выяснилось, почему некоторые люди не заболевают ковидом

Наверное, и среди ваших знакомых есть те, кого не зацепил ковид. Причем эти люди не пересиживали пандемию в бункере, а работали рядом с повально заражающимися, ухаживали за заболевшими близкими, ездили в общественном транспорте, даже не всегда в маске, но при этом не заболели.
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