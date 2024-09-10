МИД КНР представил основную работу во время председательства Китая в ШОС

10 сентября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 9 сентября в зале «Ланьтин» («Синий зал») Министерства иностранных дел КНР прошел брифинг на тему работы Китая в период председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием заместителя главы МИД КНР Сунь Вэйдуна.