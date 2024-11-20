РФС: арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Ахматом»

За судейство в матче отвечал Артем Чистяков Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным решение арбитра Артема Чистякова не назначать 11-метровый в ворота петербургского «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ против грозненского «Ахмата», говорится на сайте РФС.