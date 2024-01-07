Художник God of War показал свою версию Микки Мауса. Персонаж стал похож на лягуш...

Художник God of War показал свою версию Микки Мауса. Персонаж стал похож на лягушонка ПепеПосле того, как Disney потеряла авторские права на Микки Мауса, художник Раф Грассетти (Raf Grassetti), работавший над God of War и God of War: Ragnarok, решил показать свою версию этого персонажа.
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