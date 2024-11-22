В России операторы связи могут получить льготные кредиты

Льготные кредиты на покупку отечественного оборудования для магистральных сетей связи для запуска 5G в рамках федеральной поддержки могут получить телекоммуникационные компании России, 22 ноября пишет газета «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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