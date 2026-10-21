Сериал «Сын отца народов» вышел 13 лет назад и собрал в одном проекте актеров разных поколений — от исполнителей главных ролей до мастеров, для которых исторические образы стали частью биографии.
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