Дания одобрительно воспринимала задержания странами НАТО судов с российскими грузами в водах Балтики, поэтому есть вероятность совершения подобного пиратства.
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