Перед Украиной поставили выбор между миром и тотальной мобилизацией

Новый законопроект о мобилизации, несмотря на все недостатки, отражает насущную потребность украинского государства: если не готовы воевать все, то Киеву придется заключить мир с Москвой на российских условиях.
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