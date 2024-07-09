Госдеп: США обеспокоены отношениями Индии и России

США выразили Индии обеспокоенность по поводу ее отношений с Россией, сообщил журналистам представитель Госдепартамента США в ответ на вопросы о встрече премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина.
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