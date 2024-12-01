В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров, это мировоззрение России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии