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В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

В Кремле рассказали о взаимоотношениях Путина с международными партнерами

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин всегда готов принимать во внимание озабоченности партнеров, это мировоззрение России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину.

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