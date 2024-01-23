Трамп заявил, что победил бы соперницу Хейли в тесте на умственные способности

Кандидат на пост президента США и бывший глава государства Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что при прохождении теста на умственные способности он сумел бы набрать больше баллов, чем его соперница от Республиканской партии Никки Хейли.
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