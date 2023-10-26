Более 40 животных погибли при пожаре в саратовском зоопарке

В павильоне зоопарка в городском парке Саратова произошёл пожар, погибли более 40 животных, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
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