WRC. Ожье выиграл Ралли Хорватии после аварий Эванса и Невилля, Грязин – лучший в WRC2

Восьмикратный чемпион мира Себастьян Ожье выиграл свою первую гонку в 2024 году. Ожье вырвался в лидеры Ралли Хорватии в воскресенье после того, как его коллега по «Тойоте» Элфин Эванс и пилот «Хендэ» Тьерри Невилль, боровшиеся за победу, попали в аварии.