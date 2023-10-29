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Парламентская газета

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«Сиротским» произведениям назначат «алименты»

«Сиротским» произведениям назначат «алименты»

К «сиротским», или орфанным (от английского оrphan — сирота), произведениям относятся те, срок охраны которых, предположительно, не истек, но получить разрешение на использование которых невозможно, так как их автор неизвестен или его невозможно найти.

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