«Сиротским» произведениям назначат «алименты»

К «сиротским», или орфанным (от английского оrphan — сирота), произведениям относятся те, срок охраны которых, предположительно, не истек, но получить разрешение на использование которых невозможно, так как их автор неизвестен или его невозможно найти.
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