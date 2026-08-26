«Орлиный удар»: Китай перекрасил одну из самых низколетящих ПКР в мире в чёрный Китай провёл испытание новой модификации противокорабельной крылатой ракеты YJ-18A.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Орлиный удар»: Китай перекрасил одну из самых низколетящих ПКР в мире в чёрный Китай провёл испытание новой модификации противокорабельной крылатой ракеты YJ-18A.
Свежие комментарии