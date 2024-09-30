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Адвокат Ушакевич перечислил слова, которые могут оскорбить чиновника

Адвокат Ушакевич перечислил слова, которые могут оскорбить чиновника

Пока российские власти решают, надо ли жестче наказывать за оскорбление госслужащих, Neva.Today решила выяснить, что есть оскорбление чиновников, и что жители Петербурга могут говорить властям, например, о плохой уборке снега.

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Комментарии
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tsan tsan
То есть теперь нельзя констатировать факт дебилизма чиновника ?
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