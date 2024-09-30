Адвокат Ушакевич перечислил слова, которые могут оскорбить чиновника

Пока российские власти решают, надо ли жестче наказывать за оскорбление госслужащих, Neva.Today решила выяснить, что есть оскорбление чиновников, и что жители Петербурга могут говорить властям, например, о плохой уборке снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии